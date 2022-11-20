موعد والقناة الناقلة لمباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

بدأ عشاق كأس العالم البحث عن مشاهدة مباريات مونديال 2022 مباشر اليوم، إذ ألتقى منتخب قطر مساء اليوم الأحد نظيره الاكوادور على ملعب البيت، فى افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا .

وخسر منتخب قطر من الاكوادور بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة كأس العالم فى اطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى .

مباراة قطر والإكوادور

أحرز قائد الإكواردور إينر فالنسيا الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 16 حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب ، قبل أن يرتقي لعرضية أنخيلو بريسيادو في الدقيقة 31 برأسه ليسجل الهدف الثاني.

وفي 21 نسخة سابقة، لم يخسر المستضيف مباراة الافتتاح مطلقا لتكون بذلك قطر أول من يتقبل الخسارة في البداية.

ويلعب منتخب قطر مباراته الثانية 25 نوفمبر الجاري أمام السنغال على استاد أحمد بن علي، بينما يلتقي منتخب الإكوادور مع هولندا في اليوم ذاته على استاد خليفة الدولي

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يتم تسجيل أول أهداف البطولة عن طريق ضربة جزاء، كما بات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف في كأس العالم للرقم خمسة لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

وسجل فالنسيا ثنائية للمرة الثانية في كأس العالم وهو ما لم يفعله أي لاعب إكوادوري آخر طوال تاريخ كأس العالم.

مباريات كأس العالم 2022 الاثنين 21 نوفمبر

وتقام غدا الاثنين 3 مباريات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر ، إذ يلتقي منتخب إنجلترا بنظيره إيران ضمن مباريات المجموعة الثانية ، وفي نفس المجموعة يلتقي المنتخبين أمريكا وويلز .

مباراة السنغال وهولندا

المباراة الاكثر بحثا على جوجل فهي لقاء السنغال وهولندا ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم

القنوات الناقلة لمباريات المونديال

وتذاع مباريات الغد الاثنين على قنوات بي ان سبورت والكأس القطرية، وتنطلق المباريات من الثالثة عصرا بلقاء إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي .

نفس الأمر لمباراة السنغال وهولندا والتي تقام على الثمامة في الخامسة مساء الغد الاثنين ، أما مباراة أمريكا وويلز فتقام في التاسعة مساء على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

ويمكن مشاهدة مباريات الغد مباشر اون لاين عبر قناة beIN Sports HD 2 Max

وتمتلك قناة بى ان سبورت ماكس 2 حق إذاعة مباراة إنجلترا وإيران ، و السنغال وهولندا ، وأمريكا وويلز في بطولة كأس العالم التى تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا.

بي إن سبورت المفتوحة

وأعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت إذاعة 22 مباراة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات ومن ضمن مباريات الغد التي تذاع عبر القناة المفتوحة هي أمريكا وويلز .