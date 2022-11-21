تموين الغربية: توريد 126 طن أرز شعير بالشون والصوامع

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة ، استقبلت حتى اليوم الاثنين، 126 طن أرز شعير، منوها بمتابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة.

وأشار " أبوهاشم" ، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد ، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.