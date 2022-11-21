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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الغربية: توريد 126 طن أرز شعير بالشون والصوامع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة ، استقبلت حتى اليوم الاثنين، 126 طن أرز شعير، منوها بمتابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على  مستوى المحافظة.

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وأشار " أبوهاشم" ، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد ، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

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وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.

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