وكيل صحة الإسماعيلية يناقش استعدادات انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات، وقسم الوقائي وفريق أشراف المديرية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لتنفيذ الحملة التنشيطية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى سينطلق في بداية شهر ديسمبر المقبل لتطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات بجميع مدن وأحياء وقري المحافظة وهدفها تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين على أرض المحافظة.

جاء ذلك في حضور الدكتورة ريم مصطفي مساعد مديرية صحة الإسماعيلية، والدكتورة رشا فرحان مدير إدارة الدعم الفني، وبحضور فريق الإشراف الوقائي بالمديرية، ومديري ومشرفي الإدارات الصحية المختلفة علي مستوى محافظة الإسماعيلية.

وناقشه الدكتور علي حطب، جميع المتطلبات فرق الحملة التنشيطية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي يبلغ عددها من خلال 630 فريق طبي بما يقارب 1250 فرد طبي، سواء من خلال الفرق المتحركة من منزل إلى منزل بجميع الأحياء والقري التابعة للوحدات الصحية والمنشآت الطبية بمختلف مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، علي مراجعة جميع الاستعدادات وخطط التدريب للفرق الطبية ومراجعة خطوط السير للفرق ، كما جرى التواصل مع الجهات المعنية ،والأوقاف، والمدارس ومجالس المدن، والقري، للإعلان عن مواعيد الحملة وضرورة نشرها بين جميع المواطنين، وذلك لإنجاز المستهدف المطلوب وعدم تخلف أي طفل عن تطعيمه.

وأوضح الدكتور علي حطب، بأن التطعيم أمن وبالمجان، وأنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة علي كل شبر علي أرض محافظة الإسماعيلية.

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