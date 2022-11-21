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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

حيوانات تتوقع نتائج
حيوانات تتوقع نتائج مباريات كأس العالم قطر 2022

نتائج مونديال قطر 2022 أحدث نسخ كأس العالم التي تحتضنها الدوحة وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات، عادة ما يتجدد خلال البطولة الحديث عن حيوانات تتنبأ بنتيجة مباراة مهمة بين فريقين، ومن أشهر تلك الحيوانات الأخطبوط بول العراف والقط أخيل والناقة كاميلا، والآن في هذه النسخة ظهرت العنزة القطرية التي تنبأت بفوز قطر على الإكوادور، لكن توقعاتها أخطأت في أول اختبار. 

حيوانات تتنبأ بنتائج مونديال قطر 2022

لكن بشكل دقيق توقعت دبة الباندا ثريا الفائز من مباراة قطر والإكوادور، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي انطلقت أمس الأحد، حيث فاز منتخب الإكوادور على نظيره القطري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت، بحضور 60 ألف متفرج، وبقيادة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو. 

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وللمزيد حول توقع الحيوانات نتيجة مباراة إنجلترا وإيران ونتائج مباريات كأس العالم بوجه عام ومن هي أكثرها دقة على الإطلاق شاهد الفيديوجراف التالي:

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