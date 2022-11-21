شعبة الجمارك : تأجيل العمل بالتسجيل المسبق يمنح المستوردين والمستخلصين فرصة للتدريب

أشاد أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير المالية الخاص بتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة الشحن المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية، والتي كان مقررا أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وأكد عبد الواحد في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار وزارة المالية جاء استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بتأجيل موعد التطبيق الإلزامي، مؤكدا أن قرار التأجيل سوف يمنح فرصة للمستخلصين، لرجال المال والأعمال للتدريب الجيد على النظام، كما أن قرار التأجيل يؤكد استجابة الحكومة لمجتمع الأعمال، وأن الجميع يعمل معا في منظومة واحدة وليس في جزر منعزلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية غير المستقرة على المستويين العالمي والمحلي.

وأضاف رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أن قرار تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، يمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيبن ووكلاء الشحن الجوي، المزيد من الوقت لاستكمال استعداداتهم للتعامل مع المنظومة الجديدة، ويقلص زمن الإفراج الجمركي، ويخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أصدر قرارا اليوم، بتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة "ACI" بالموانئ الجوية لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية، ومد الفترة التجريبية لإتاحة أطول فترة ممكنة للشركات والمصدرين لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، والتي كان المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير المقبل، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر، في أعقاب الحرب بأوروبا التي تشابكت تداعياتها مع تبعات جائحة «كورونا»، على نحو أدى إلى ارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع شديد في معدلات التضخم.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، أننا مستمرون في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

ومن جانبه، دعا الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا حرص المصلحة على تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI».