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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادى النادى واتحاد الجمباز

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين نادى  النادي بشيراتون والاتحاد المصري للجمباز بشأن تجهيز  وتشغيل صالة الجمباز بالنادي.

وقام بالتوقيع الدكتور أحمد  الشيخ رئيس مجلس أمناء نادى النادى بشيراتون، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى بالوزارة،  والدكتور  إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي للجمباز.

فى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على السعى نحو توفير كافة المقومات والإمكانيات داخل أفرع نادى النادى المختلفة لخدمة الأعضاء، وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن سلسلة نادى النادى تضاهى  كبرى الأندية الرياضية من حيث البنية التحتية الرياضية والشبابية ومختلف الأنشطة والمشروعات المنفذة بها، وكافة التجهيزات.

وأوضح أن نهج الوزارة يرتكز على  استمرار تحديث سلسلة نادى النادى The Club التابعة للوزارة بشكل مستمر، وتوفير كبرى الأكاديميات الرياضية بها، مبيناً أن التعاون مع اتحاد الجمباز المصري يأتى فى ضوء تنسيق  الوزارة مع مختلف الاتحادات الرياضية والتعاون فى تطبيق  الخطط والرؤى الهادفة إلى التوسع فى نشر الرياضات المختلفة بشكل كبير.

من جانبه، قدم الدكتور إيهاب أمين الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم وحرصه على تطوير المنظومة الرياضية، مشيداً بالمستوى الرائع لصالة الجمباز بفرع نادى النادى بشيراتون، مشيراً فى ذات الوقت أن الاتحاد سيبدأ فى المتابعة والتنفيذ لأعمال تجهيز الصالة خلال الأيام المقبلة لسرعة تشغيلها خدمةً للأعضاء.


واضاف امين ان صالة نادي النادي فرع شيراتون إضافة كبيرة للنشيء والشباب ونشر رياضة الجمباز وتعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية لدعمها بأحدث الاجهزة من الاتحاد الأفريقي للجمباز 
يذكر أن فرع نادي النادى بشيراتون قام بافتتاحه وزير الشباب والرياضة فى شهر سبتمبر الماضى، وتعد صالة الجمباز به واحدة من أكبر صالات الجمباز، ومن المخطط أن تكون جاهزة للتدريبات وإقامة البطولات بها بشكل كامل خلال شهر ديسمبر المقبل.

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