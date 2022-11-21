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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شافتني مع أمها قلت أؤدبها .. اعتراف مثير للمتهم بقتل طفلة عشيقته بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية

أدلى عاطل متهم بقتل طفلة عشيقته باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالمطرية، قائلا : إن المجني عليها شاهدته أثناء ممارسة الرذيلة مع والدتها وقررت فضح أمرهما.

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كنت عايز أؤدبها

وأضاف المتهم أنه قرر تأديب الطفلة باستخدام مُلّة السرير، لكنها فارقت الحياة، مضيفا أنه لم يقصد قتلها ، و أن والدة المجني عليها لم تطلب منه التوقف عن ضربها وساعدته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها عن تفاصيل إصابة الفتاة التي أودت بحياتها، حيث تبين من المناظرة أن الجثة لطفلة تدعي جنة. هـ تبلغ من العمر 11 عاما توفيت نتيجة إصابتها بضربة شديدة في الرأس بأداة صلبة تسببت في نزيف داخلي فضلا عن وجود كدمات وسحجات شديدة على جسد المتوفاة.

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بلاغ لقسم شرطة المطرية

وكان رجال مباحث قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من المستشفى تفيد بوصول طفلة بها عدة إصابات ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى جنة تبلغ من العمر 11 سنة وبها آثار ضرب وتعذيب.

وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدتها وأنه دائم التردد على منزلها لممارسة الرذيلة معها وفي المرة الأخيرة قام بالتعدي على الطفلة بمولة السرير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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