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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبح كورونا يهدد الصين من جديد.. موتى جراء الفيروس

كوفيد
كوفيد

توفي 3 أشخاص خلال الأيام الماضية، بعد إصابتهم بـ Covid ، وهي أولى حالات الوفاة بالفيروس سجلها البر الرئيسي للصين منذ مايو ، بينما لاتزال مدينة شنجهاي مغلقة، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، فإن جميع الأفراد الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 87 و 91 عامًا، يعانون من ظروف صحية سابقة ويعيشون في بكين. ولم تحدد التقارير ما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا.

شددت مدينة بكين ضوابط كوفيد مع اقتراب نهاية الأسبوع حيث ارتفع عدد الحالات المحلية إلى عدة مئات في اليوم ، بما في ذلك الإصابات المصحوبة بأعراض وبدون أعراض.

اما المطاعم ، في المقام الأول في حي تشاويانج التجاري في بكين ، لا يمكنها سوى تقديم الطلبات الخارجية أو التوصيل. 
تم إغلاق العديد من الصالات الرياضية وبعض محلات السوبر ماركت ومركز تسوق كبير واحد على الأقل مؤقتًا.

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قامت المدارس في أجزاء من العاصمة بنقل التعليم من الفصول الدراسية إلى تعليم عبر الإنترنت.
تم إغلاق العديد من المجمعات السكنية، مع منع السكان من المغادرة.

لا تزال مقاطعة قوانجدونج الجنوبية ، وخاصة عاصمتها قوانجتشو ، الأكثر تضررا في موجة كوفيد هذا الشهر.
يوم الأحد ، أبلغت المقاطعة عن إصابة ما يقرب من 1000 إصابة بكوفيد مع ظهور الأعراض ، وأكثر من 8000 ممن لم تظهر عليهم أعراض.

قالت سلطات قوانجتشو يوم أمس الأحد إن المدارس في سبعة من مناطق المدينة البالغ عددها 11 ستبقي الفصول الدراسية متصلة بالإنترنت ، في حين يمكن لمنطقة واحدة أن تستأنف التدريس بشكل شخصي بشكل تدريجي. 
في 10 نوفمبر، نقلت المدارس في ثماني مناطق فصولها عبر الإنترنت لمعظم الطلاب.

ضربت أحدث موجة من الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين جميع المناطق على مستوى المقاطعات البالغ عددها 31 منطقة ، بدرجات متفاوتة من القيود على الأعمال التجارية المحلية والنشاط الاجتماعي.
يوم الأحد وحده ، أبلغ البر الرئيسي للصين عن أكثر من 26000 إصابة بكوفيد ، مع وبدون أعراض.
 

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