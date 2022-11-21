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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد عظيم ومبهر للمشجعين اليابانيين في استاد كأس العالم بقطر|شاهد ماذا فعلوا

مشجعو اليابان
مشجعو اليابان

فاجأ مشجعو اليابان قطر بتطهير استاد كأس العالم في مباراة لم تشارك بلادهم فيها.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن في المباراة الافتتاحية للبطولة بين الدولة المضيفة والإكوادور ، بقي المشجعون اليابانيون الذين كانوا يرتدون ملابسهم الوطنية في الخلف لالتقاط الزجاجات ولف الطعام المتبقي في المدرجات.

وكانت اليابان اكتسبت  سمعة طيبة مماثلة في البطولات الدولية السابقة وسلوكها الرائع يحظى بالفعل بالاستحسان في الشرق الأوسط.

رمز للنظام

تُظهر اللقطات  المشجعون اليابانيون وهم يذهبون صفًا تلو الآخر ويلتقطون القمامة ويضعونها في أكياس بلاستيكية.

التقط الفيديو المؤثر عمر الفاروق من البحرين وشاركه على إنستجرام.

وعبر الفيديو يسأل عمر الماجعين  : "لماذا تفعل هذا؟" يرد أحد المعجبين اليابانيين: "نحن يابانيون ، ولا نترك القمامة وراءنا ، ونحترم المكان".

فيما حمل المشجعون الأعلام التي رفعها المشجعون القطريون والإكوادوريون ، قائلين إنها رموز "تحترم".
 

كأس العالم قطر

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