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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هدية من الحكومة.. احسب سعر المتر بـ قانون التصالح الجديد حسب منطقتك

قانون التصالح الجديد
قانون التصالح الجديد

حددت المادة 8 من قانون التصالح الجديد 2022، تسعيرة التصالح في مخالفات البناء والرسوم المقررة على متر التصالح، ووضعت حد أدنى وأقصى يتم تحصيلها وفقًا للمنطقة التي تقع بها المخالفة واعتبارات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الذي من المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال أيام.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون التصالح الجديد 2022، والتي قامت الحكومة بإرساله، إلى اللجنة المختصة، لإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب. كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وتضمن مشروع قانون التصالح الجديد 2022 وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.

وبين المذكرة الإيضاحة لمشروع قانون التصالح الجديد 2022 أن الهدف من القانون الجديد هو وقف النمو العشوائي وغير المخطط، وإغلاق ملف البناءات المخالفة، وتقنين أوضاعها والتيسير على المواطنين ومواجهة الإشكاليات التي نص عليها قانون التصالح السابق.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

وفي إطار التيسير على المواطنين، وضع قانون التصالح الجديد 2022، ضوابط يتم في إطارها تحديد سعر متر التصالح، والتي جاءت كالتالي:

- حد أدنى 50جنيها وحد أقصى 2500 للمتر
- هدية بالقانون بتخفيض 25% فى حالة السداد الفورى
- سمح قانون التصالح الجديد بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات
- يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم
- قانون التصالح الجديد يستمر 3سنوات  ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة
- تضمن قانون التصالج الجديد 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح

حالات يجوز فيها التصالح

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللاحة التنفيذية الضوابط اللازمة
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة 

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- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" 
- البناء خارج الأحوزة العمرانية

حالات لا يجوز التصالح عليها

أما بخصوص الحالات التي لا يجوز فيها يجوز فيها التصالح، بموجب قانون التصالج الجديد فقد جاءت كالتالي:

-  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
-  البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

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