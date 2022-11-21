من 23 وزيراً.. ملك البحرين يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الاثنين، المرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”، تضمن المرسوم تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة 23 وزيراً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، قبول استقالة مجلس الوزارء وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة.

وأقر ملك البحرين تعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور.

وتلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ردًا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على كتاب تكليفة بتشكيل الوزارة.