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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفيروس المخلوي.. الصحة: لو الأعراض دي استمرت مع ابنك توجه به للمستشفى

وزير الصحة
وزير الصحة

حل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ضيفا على الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن ".

 

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وتحدث حسام عبد الغفار عن الفيروس المخلوي التنفسي وعن الأعراض، وكيفية التعامل معه عند الإصابة به .

 

وووجه حسام عبد الغفار نصيحة للأباء والأمهات في حالة إصابة الأبناء بالفيروس المخلوي التنفسي، قائلا:" نتوجه لاقرب مستشفى حال  استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 3 أيام أو تواجد صعوبة في التنفس او زرقان في الأغشية المخاطية للفن والشفايف ".

وتابع حسام عبد الغفار :" الفيروس المخلوي التنفسي مماثل للأنفلونزا وهو فيروس تنفسي  يصيب الإنسان ويشفى منه بدون أي تدخل ".

 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أخر انتشار واسع لـ الفيروس المخلوي التنفسي في مصر كان في عام 2019.

 

وقال حسام عبد الغفار في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "،:" خلال عامي 2020 و2021 كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير بسبب كورونا وبالتالي كان هناك انخفاض في الإصابة بالفيروسات التنفسية مثل الفيروس المخلوي ".

أعراض الفيروس المخلوي 

 وأضاف حسام عبد الغفار:"  أعراض الفيروس المخلوي تتمثل في الكحة والرشح والصداع وارتفاع درجات الحرارة "، مضيفا:" اعراض الفيروس المخلوي بسيطة، والأطفال حديثي الولادة وكبار السن  ومن يعانون من مشاكل بالمناعة قد يصابون بأعراض شديدة ".

 

 وتابع حسام عبد الغفار :" الأنفلونزا والفيروسات التنفسية تنشط مع دخول فصل الخريف والشتاء".

 

وأكمل حسام عبد الغفار :" الفيروس المخلوي متواجد منذ سنوات طويلة ودرجة انتشاره في 2019 مماثلة لدرجة انتشاره حاليا، مضيفا:" في كل عام بالولايات المتحدة هناك 2.1 مليون طفل يذهبون للكشف بالمستشفيات بسبب الفيروس المخلوي ".

 

فيروس كورونا 

 علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا في الصين واتجاه الصين لغلق احياء سكنية للسيطرة على الفيروس .

 

وقال حسام عبد الغفار،:"  الصين لها استراتيجية في  التعامل مع إصابات فيروس كورونا  من أجل الوصول لـ صفر إصابات، مضيفا:" الصين تقوم بالإغلاق والعزل من أجل حصر المرض بشكل كامل ".

 وعن الوضع الوبائي في مصر قال حسام عبد الغفار :""معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر في أقل معدلاتها حاليا ".

 

 واكمل حسام عبد الغفار :" تطعيمات فيروس كورونا ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الاعراض عند الإصابة بكورونا وانخفضت معدلات الوفيات".

الصحة الفيروس المخلوي الفيروس حسام عبد الغفار اخبار التوك شو

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