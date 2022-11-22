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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق .. احرص عليه قبل شروق الشمس لتحقق ما تريد

صدى البلد

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق .. عبادة بسيطة تجلب لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وأفضل وقت للدعاء كما قال بعض العلماء وأهل الفضل هو الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، ودعاء بعد صلاة الفجر للرزق يفضل أن يكون بعد ترديد أذكار الصباح وقبل شروق الشمس، ودعاء بعد صلاة الفجر للرزق ليس له صيغة محددة فلك ان تدعو بأي صيغة سهلة يستطيع الإنسان المواظبة عليها ، ودعاء بعد صلاة الفجر للرزق يحتاج الى خشوع وتدبر مع يقين كامل ان الله عز وجل يستجيب في اي وقت شاء .

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق

اللهم أنت ربي، أشهد أن لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فلا يغفر الذنوب إلا أنت.

حيث أنه من قالها نهارًا، وهو موقنًا بها، فمات في اليوم ذاته قبل أن يحل المساء، فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل، وهو موقن بها، فمات قبل أن يستيقظ، فهو من أهل الجنة.

إلهي إني أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير.

الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصل على محمد، وعلى آل سيدنا محمد، واكشف ما ألحق بي من ضر إنك أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل وسقم (تقال عند شرب ماء زمزم).

اللهم يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا رحمٰن الدنيا والآخرة، ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. يارب أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمن سواك.

اللهم أعوذ بك من الهم، والعجز، والحزن، والجبن، والكسل، والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال. قال الله سبحانه وتعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها).

قال الله سبحانه وتعالى (تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي).

اللهم يا مالك الملك تهب الملك لمن تشاء وتسلب الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

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دعاء جلب الرزق

اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك). (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ) .

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

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