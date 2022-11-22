متحدث الصحة: آخر انتشار للفيروس المخلوي التنفسي في مصر كان عام 2019.. وأعراضه بسيطة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن آخر انتشار واسع للفيروس المخلوي التنفسي في مصر كان في عام 2019.

وقال الدكتور عبد الغفار- في حوار خاص مع قناة "Ten" الفضائية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الإثنين- إنه خلال عامي 2020 و2021، كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، وبالتالي كان هناك انخفاض في الإصابة بالفيروسات التنفسية مثل الفيروس المخلوي.

وأشار إلى أن أعراض الفيروس المخلوي تتمثل في الكحة والرشح والصداع وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن أعراض الفيروس المخلوي بسيطة، وأن الأطفال حديثي الولادة وكبار السن ومن يعانون من مشاكل بالمناعة قد يصابون بأعراض شديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الإنفلونزا والفيروسات التنفسية تنشط مع دخول فصل الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الفيروس المخلوي متواجد منذ سنوات طويلة، وأن درجة انتشاره في عام 2019 مماثلة لدرجة انتشاره حاليا.

وتابع أنه في كل عام بالولايات المتحدة، هناك 2.1 مليون طفل يذهبون للكشف بالمستشفيات بسبب الفيروس المخلوي، منبهًا إلى أن كل مكاتب الصحة في مصر متوفر بها لقاح الإنفلونزا، موصيًا بالحصول عليه، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وعن الوضع الوبائي في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الإصابات بفيروس كورونا في أقل معدلاتها حاليا، موضحًا أن تطعيمات فيروس كورونا ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، فيما انخفضت معدلات الوفيات.