جامعة الوادي الجديد تشارك فى يوم التعايش الإبداعي بأسيوط

تشارك جامعة الوادى الجديد فى بوم التعايش الإبداعي والتى تستضيفه جامعة اسيوط بمشاركة جامعتى الوادى الجديد وجامعة سوهاج بدعم ورعاية الادارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة ودلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال السيد أحمد عثمان مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة ان جامعة الوادى الجديد تشارك فى يوم التعايش الابداعى بوفد مكون من 40 طالب وطالبة من مركز الفنون و مدربى النشاط بالجامعة.

واوضح أن المشاركه في يوم التعايش يهدف الي تبادل خبرات وصقل ابداعات الطلاب وتوطيد صداقات واكتسابهم مهارات ومعارف فى مجالات المسرح/ الكورال / الموسيقى / الفنون التشكيلية.

يوم تعايش (1)

يوم تعايش (2)

يوم تعايش (3)

يوم تعايش (4)