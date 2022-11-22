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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يتابع اللمسات النهائية للأعمال الإنشائية بمركز شباب الجزيرة 2

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء ، مشروع مركز شباب “الجزيرة ٢”  للتنمية الشبابية بمدينة السادس من أكتوبر للإطلاع على معدل تنفيذ أعمال الإنشاءات بالمركز.

وبدأ الوزير الجولة داخل المركز بتفقد ملاعب الإسكواش التى تم الانتهاء من تنفيذها، ومجمع حمامات السباحة، والملاعب المتعددة وملاعب كرة القدم، والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، والمبنى الإدارى، وصالات الألعاب الرياضية.

واستمع  الوزير، إلى شرح مفصل حول الأعمال الإنشائية المتبقية الجارى تنفيذها، والتى تعد بمثابة اللمسات النهائية لإنهاء كافة الأعمال، والاستعداد لتشغيل المركز بشكل كامل خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

ولفت الدكتور أشرف صبحى، إلى  الاهتمام بإنشاء مركز شباب الجزيرة للتنمية الشبابية فرع ٢، بمدينة السادس من أكتوبر على أعلى مستوى ، وتزويده بكافة الخدمات والمقومات ليقوم بدوره على أكمل وجه من حيث إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لممارسة الأنشطة الشبابية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها .

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على  أن المركز يعد إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويضم مجموعة مميزة من البنية الإنشائية الرياضية والشبابية.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى مشروع إنشاء حمام السباحة الأوليمبى بمنتدى شباب ٦ أكتوبر ، والتعرف على ما تم من تنفيذه حتى الآن فى المشروع.

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