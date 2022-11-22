الأبيض يحتل المركز قبل الأخير.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1في قمة الشباب

نجح الأهلى في الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ، مواليد 2001 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر في قمة دوري الجمهورية للشباب.



وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي ٢٠٠١ يفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة دوري الجمهورية، حضر المباراة "كولر، حسام غالي، سيد عبدالحفيظ، خالد بيبو، أمير توفيق"



ويمتلك أهلي 2001 في رصيده ١٠ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، بينما يمتلك الزمالك ٣ نقاط يحتل بهم المركز ١٩ وقبل الأخير.