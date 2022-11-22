عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تقدم دعما لدول الساحل الإفريقي لمواجهة الإرهاب

صدى البلد

قدمت المملكة العربية السعودية اليوم /الثلاثاء/ مجموعة من المدرعات لدول الساحل الإفريقي.

وأفاد مصدر عسكري موريتاني بأن اللواء محمد فال الرايس الرايس، مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الأركان الموريتانية وقع اليوم /الثلاثاء/ في مباني قيادة الجيش الموريتاني مع العميد يوسف الطاسان، مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية بروتوكول استلام مجموعة المدرعات الخفيفة المعروفة بالمدرعات "المسيرة" هدية من المملكة العربية السعودية للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل.

وأضاف البيان أن تقديم الدعم العسكري يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل في جهودها الرامية إلى دحر خطر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في محيط المجموعة.

المملكة العربية السعودية الساحل الإفريقي الأركان الموريتانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف حقيقة تعرض الفنان الاردني أشرف طلفاح للعنف

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

كيفية ترخيص سيارة ملاكي خاصة..اعرف الخطوات

قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو

هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ دار الإفتاء ترد

مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

بالقانون.. 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية.. اعرفها

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشف حقيقة خضوعها لعميات تجميل.. رضوى الشربيني قبل وبعد الشهرة

أنتِ نفختي شفايفك.. رضوى الشربيني تصدم الجمهور بـ سر لن تتوقعه

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

فيديو

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ