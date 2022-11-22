أولفييه جيرو يعادل تييري هنري في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا

أصبح أولفييه جيرو مهاجم فريق ميلان الإيطالي، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك أستراليا، في المباراة التي تجمعهما في كأس العالم 2022 بقطر.

جيرو سجل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله أدريان رابيو.

وعاد جيرو ليسجل ثاني أهدافه والرابع للفرنسيين في الدقيقة 71 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها مبابي من اليسار.

ورفع جيرو رصيده لـ 51 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي منتخب فرنسا التاريخيين رفقة تييري هنري.

يُذكر أن المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022 بقطر تضم منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا والدنمارك.

وتعادل منتخب تونس مع نظيره الدنماركي سلبًا بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على ستاد المدينة التعليمية.