عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعاني.. بوتين يكلف أكبر اقتصاد في أوروبا 54 مليار يورو

ألمانيا
ألمانيا

تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام القادم مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لاحتواء تداعيات التحركات الروسية الرامية إلى خفض إمدادات الطاقة.

وحسب وكالة “بلومبرج” الألمانية، أوضح مسئولون حكوميون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو  ستدخل حيز التنفيذ الأول من مارس المقبل.

وأضافوا، أن الدعم سيقدم بأثر رجعي ليناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في ديسمبر.

وأوضح  المسؤولون أن مساعدات فواتير الكهرباء ستمول جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليوروهات. 

وحذر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستُفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

أثارت جدلا كبيرا.. خلافات بين دول أوروبا بسبب خطة أسعار الغاز

ارتفاع شديد.. تحرك أوروبي جديد للسيطرة على أسعار الغاز

وتقع ألمانيا في بؤرة أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أدت عقود من الاعتماد على روسيا إلى ردود فعل عكسية بعدما خفض الكرملين تسليم الإمدادات في انتقام واضح من العقوبات التي فُرضت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونفّذت إدارة المستشار الألماني أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات اللازمة لفصل الشتاء.

بالنسبة للأسر التي تسكن منازل خاصة، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتاً / كيلوواط في الساعة مقابل 80% من الاستهلاك، وذلك بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي.

أما بالنسبة للمستهلكين الصناعيين، فسيجري دعم 70% من استهلاك الغاز. وستُحدّد أسعار الكهرباء عند 40 سنتاً/ كيلوواط في الساعة.

المانيا اليورو الغاز فواتير الكهرباء الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

موضوعات متعلقة

مستغيثا بالغرب.. زيلينسكي يكشف استخدام روسيا لسلاح دمار شامل ضد أوكرانيا

هجوم عنيف.. معارك ضارية بين روسيا وأوكرانيا في دنيبرو

آمال كاذبة.. إعلان صادم من ألمانيا بشأن حرب أوكرانيا

لعلاج البابا فرنسيس.. الفاتيكان يستدعي أطباء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

تصعيد خطير.. أمريكا وإسرائيل تستعدان لتنفيذ مناورات عسكرية تحاكي ضرب إيران

طريق مسدود .. ألمانيا تتخلى عن ليتوانيا في مواجهة روسيا

مسئولة أمريكية تدافع عن قطر بعد حظر دعم المثليين في كأس العالم

رفع حالة التأهب.. روسيا تعلن تدمير 5 مسيرات في سماء القرم

ترشيحاتنا

حلقات ذكر .. شاهد أجواء الليلة الختامية لمولد الحسين

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : تجنب الوجبات السريعة

السفير السعودي بالقاهرة: فوزنا على الأرجنتين خالف التوقعات.. وفرحة المصريين ليست غريبة

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : أخبار جيدة

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ

شرفتونا وفرحتونا.. شيرين تهنئ المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين بكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء دينا فؤاد فستان أخضر في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الروح الكروية.. مشهد لطيف بين طفلة أرجنتينية ومشجع سعودي

سعره صادم.. فستان بسنت شوقي حديث الفيسبوك

من الأجمل.. تحدي الراقصات بمهرجان القاهرة السينمائي| شاهد

فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ