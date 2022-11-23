ترامب يدعو لإعادة التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إعادة التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في ولاية واحدة على الأقل، معتبرا التصويت "عارًا على البلاد".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "كان التصويت غير نزيه.. ويجب إعادة الانتخابات في ولاية أريزونا على الأقل".

يأتي ذلك قبل أسابيع من انتهاء ولاية الكونجرس الحالي، وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير، بعد الفوز بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي، على فوز حزبه بأغلبية المقاعد في الانتخابات التمهيدية.

ومن المتوقع أن يحصل الجمهوريون على 219 مقعدًا في مجلس النواب ويستحوذوا على الأغلبية، بينما سيحصل الديمقراطيون على 212 مقعدًا، وفقا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية.

على جانب آخر، أعطت المحكمة الأمريكية العليا، الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية لدونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.

وسعى ترامب الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، محاولا إخفاء عائدته الضريبية.