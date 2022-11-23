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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مبيض محارة إثر سقوطه من الطابق الرابع بعمارة سكنية في طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي مبيض محارة في العقد الرابع من عمره  مصرعه  بقرية كفر عصام التابعة  لمركز  طنطا بمحافظة الغربية  إثر سقوطه من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية، بعد أن اختل توازنه في أثناء عمله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب في العقد الرابع من العمر، إثر سقوطه من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بقرية كفر عصام بدائرة المركز، أثناء عمله.

وكانت قد انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع مبيض محارة يدعى "وليد. س. ال" ويبلغ من العمر 38 عامًا، ومقيم بقرية كفر الحما، إثر سقوطه من الطابق الرابع في أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية بقرية كفر عصام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة  تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

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