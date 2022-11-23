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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب بوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا

أمريكا تطالب بوقف
أمريكا تطالب بوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الوزير بلينكن "شدد على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية.. بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع سلاح قوات تيجراي".

يأتي ذلك بعد اتفاق الأطراف المتنازعة في إثيوبيا، على اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات بين الحكومة الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي  في جنوب إفريقيا.

بدوره، رحّب الاتحاد الإفريقي "ببدء حقبة جديدة لإثيوبيا".

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وأكدت الحكومة الإثيوبية وقوات تيجراي في بيان مشترك، التوصل لوقف إطلاق نار دائم في ختام محادثات السلام التي عقدت في جنوب إفريقيا.

ويشمل الاتفاق، تنفيذ تدابير انتقالية تشمل استعادة النظام الدستوري في تيجراي، إضافة إلى إطار عمل لتسوية الخلافات السياسية.

اثيوبيا أمريكا تيجراي تيغراي أبي أحمد بلينكن

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