انتصار تاريخي.. أشرف صبحي يهنئ وزير الرياضة السعودي بالفوز على الأرجنتين

تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزير الرياضة السعودى لتهنئته بالظهور المميز للمنتخب السعودى فى أولى مبارياته بكأس العالم لكرة القدم، والفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين بنتيجة ٢ / ١.

أعرب وزير الرياضة، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب السعودى فى مبارياته المقبلة، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، والتأهل إلى دور الـ ١٦، مشيراً إلى سعادة الجميع بفوز المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وتقديم أداء قوى خلال المباراة التى جمعتهما أمس.

كما أكد رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على مساندة ودعم الدول العربية المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمتمثلة فى دول "تونس والمغرب والسعودية ، وقطر مستضيفة البطولة"، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية ، ومواصلة النجاح من قِبل الجانب القطرى فى استضافة مونديال العالم.