جامعة الوادى الجديد تشارك فى الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب الصعيد

شاركت جامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي ، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد، والتى نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إن الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد شارك فيها 10 طلاب وطالبات بالإضافة إلى 2مشرفين تحت عنوان (تنمية الوعي والولاء ومجابهة الشائعات).

وأضاف أن الندوة الثالثة؛ لبناء الوعي وتنمية الولاء ومجابهة الشائعات، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمواجهة المعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة، والتي تهدف إلي هدم الدولة.

وأضاف أن الندوة ناقشت عدة موضوعات على مدار ثلاثة أيام هى: التعريف بدوائر الأمن القومي المختلفة ومحاولات اختراقها، وأهمية توعية الشباب وتعريفهم بالحقائق والمعلومات الصحيحة؛ للتصدى للشائعات المغرضة، وكذلك حروب الجيل الرابع، والشائعات وارتباطها بوسائل الإعلام والنشر، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنواع العمليات النفسية والحروب النفسية والفرق بينها زمنيًا وأهدافها، وآثارها المدمرة، وكيفية التصدي لها.