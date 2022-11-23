أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

كتبت الفنانة هالة صدقي منشورًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعلن فيه أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من وصفتهم بمروجي الأكاذيب بعد تصريحات طليقها.

تصريحات طليق هاله صدقى

وقالت الفنانة هالة صدقي “بشكر كل من قام بتهنئتي، وسعيدة جدًا بشعوركم، وأطلب من بعض المحطات التي رفضت الظهور معها في استضافة الطرف الآخر، وروجت الكثير من الأكاذيب.. للمرة المليون سوف أقوم بإبلاغ النائب العام فورا، لأي محطة أو أي صحفي لترويج أو إذاعة أكاذيب، لمجرد التريند على حساب بيتي وحياتي، وإن الطرف الآخر مهاجر وليس له رجوع، فأنتم من سيتحمل النتيجة.. أرجوكم صفحة واتقفلت من 8 سنين، ومش هتتفتح تاني"، وذلك في إشارة إلى تصريحات زوج هالة صدقي السابق.

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وللمزيد حول تصريحات طليق هالة صدقى وكيف ردت على تصريحاته وبماذا هددت القنوات التي رفضت الظهور على شاشتها شاهد الفيديوجراف التالي: