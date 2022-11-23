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رياضة

برامج للتنمية الرياضية ومشروعات لتمكين وتنمية النشء والشباب بشمال سيناء

صدى البلد

التقى  أعضاء مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، اليوم، أعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة شمال سيناء بحضور  إيهاب حسن  عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضة للمناطق الحدودية بالمدينة الشبابية بالعريش، وذلك بالتنسيق مع  ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء عرض الخطة التدريبية للمكتب في محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة و دراسة اختيار و تدريب بعض النماذج المتميزة خلال الدورة التدريبية التي أقيمت خلال الأيام السابقة وتستمر حاي يوم الخميس ٢٤ نوفمبر، ليصبحوا أعضاء في مكتب فن إدارة الحياة عن محافظة شمال سيناء لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق اقصي استفادة منه للشباب.

بالإضافة الي مناقشة الموضوعات والتحديات التي تواجه شباب المحافظة لوضع مادة علمية وخطة شامله تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم لتنمية مهاراتهم طبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الاكاديمية والوظيفية والارتقاء في حياتهم العلمية والعملية.

كما تطرق الحوار الي أهمية نشر وتوعية الشباب لاستخدام المنصة الوطنية للشباب "كياني" والتي ستتيح لهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للشباب بمحافظة شمال سيناء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، دعت لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الشبابية والرياضية في مراكز شباب محافظة شمال سيناء، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب ورعايتها وتقديم خدماتها للنشء والأجيال الشابة، ضمن تكليفات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، التي توليها الوزارة كل الدعم والرعاية في الوقت الراهن في اطار توجيهات القيادة السياسية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تواصل  تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات، خاصة الحدودية منها، ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب  والمنتديات والمدن ومراكز التعليم المدني، فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء الشباب.

 

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