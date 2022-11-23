اللجنة العلمية بوزارة الشباب تناقش مع اتحادي المصارعة والخماسي خطة الإعداد لأولمبياد باريس

ناقشت اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، مع مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة والاتحاد المصري للخماسي خطة الاعداد للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، ضمن اجتماعاتها الدورية مع الاتحادات الاولمبية للوقوف على اخر مستجدات برامجها المعدة لهذا الشأن.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج المتخصصة لتطوير الجوانب الفنية للاعبين، ومناقشه كافة التحديات والعقبات والعمل على تذليلها وتوفير كافة متطلبات النجاح من أجل تهيئة مناخ مناسب للمنظومة الرياضية للمضي قدماً نحو اعتلاء منصات التتويج، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاركات القادمه للاعبي المنتخبات و فرص التأهل، والقاء الضوء على أبرز اللاعبين المحتمل مشاركتهم و تحقيقهم ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة العلمية بالوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدراسة كل ما يتعلق بالجانب الرياضي على كافة الأصعدة سواء الممارسة أو الاتحادات من أجل مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة والبناء على أسس علمية، لتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية بالتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وحصد العديد من الميداليات في مختلف اللعبات المشاركة بالبطولة.

وأشار "صبحي" إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين الوزارة واللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، مؤكداً أن اتحادي المصارعة والخماسي الحديث من الإتحادات التي نعول عليها تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة البطولات التي تشارك فيها.

حضر الاجتماعات عدد من خبراء الرياضة المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس مجلس إدار ة الإتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور شادي عبدالعزيز امين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، واللواء عصام نوار رئيس مجلس إدار ة الاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور محمود السيد سكرتير عام اتحاد المصارعة.