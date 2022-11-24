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الأعلى لتنظيم الإعلام: مصر بذلت جهودًا ضخمة في الساعات الأخيرة لقمة المناخ|فيديو

الكاتب كرم جبر رئيس
الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن مصر بذلت جهود ضخمة في الساعات الأخيرة في مؤتمر قمة المناخ، للتوفيق بين وجهات النظر، و لخروج بيان ختامي يتوافق مع الطموحات الإفريقية،  و النامية.

 الخلاف نظر بين الدول النامية و الدول الغنية


وأضاف كرم جبر اثناء أستضافته مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية سي بي سي ، أن مصلا لم تكن تتحدث عن نفسها في مؤتمر المناخ، و لكن كانت صوت إفريقيا و الدول النامية،مؤكداً أن الخلاف في وجهات النظر بين الدول النامية، و الدول الغنية، كان متمثلاً في رغبة الدول الكبرى بألا تتعهد ببعض الأشياء.


وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجهود المصرية ساعدت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر، و أستطاعت الوصول في نهاية قمة المناخ، بالإعلان عن تكوين صندوق التعويض و الأضرار، و تم الأتفاق على ألية التمويل في الصندوق، لاإضافة إلى الأتفاق على الدول التي سوف تقدم التمويل، و الدول التي تستوفي شروط الحصول على التمويل.

 

 

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