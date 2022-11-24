بصقت على وجهي وجريت منها.. اعترافات بائع الفلافل في قضية عاملة النظافة

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة المتهم بهتك عرض عاملة نظافة بالطريق العام إلى الجنايات

وجاءت أقوال المتهم كالآتي

س / ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجنى عليها وكان ذلك بالقوة بأن قمت بتتبعها وتمكنت من الإمساك بها وقمت بملامسة جسدها ؟

ج / الكلام ده محصلش

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتعرض للمجنى عليها في مكان عام وهو شارع مطر العمومي وذلك بإتيان ايحاءات جنسية بالاشارة والقول وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية ؟

ج/ الكلام ده محصلش

س / ما ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج / اللي حصل ان انا كنت ماشي في الشارع وهي ساكنة في نفس الشارع اللي انا ساكن فيه ولقتها بتبسبسلي وقولت استغفر الله ورحت ماشي لقتها جات ورايا وتفت عليا فقولت لها انتي بتفى على مين قالت لي عليك رحت ماسكها من وشها علشان انا راجل صعيدي وهي تفت عليا وانا مكلمتهاش

وصوتت رحت واخد بعضي وجاري ورحت الشغل وامبارح كنت ماشي في شارع ثمانية ولقيت امين شرطة ومعاه واحد تانى اخدوني على القسم وجات الوليه وبتقوللي انت اللي شتمتني وضربتني وحجزوني وجابوني هنا النهاردة



س/ وما هي طبيعة عملك ؟

ج/ انا شغال بائع في محل فول وطعمية

الجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهة للمتهم في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني غليها - بالقوة بأن اعترض وجهتها حال سيرها بالطريق العام مطاردا إياه مفصحا عن رغبته الجنسية ملقيا الروع في نفس المجني عليها ملاحقا إياها حتي تمكن من تكميم فاهها بيده للحيلولة دون إستغاثتها متحسسا جسدها

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