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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم جولة بمتحف تل بسطا للاطفال

صدى البلد

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية احتفالاً بعيد الطفوله بالتعاون  مع متحف تل بسطا بمشاركة 50 طفل من جمعيه فتيان الكشافة المصريه (فرع الشرقيه )لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتوعيه الأطفال بالأماكن السياحيه والحرف اليدويه التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الإحتفال بعيد الطفوله يأتى متزامناً مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التى تواكب يوم 20 نوفمبر من كل عام، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سن قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، والعيش في أمنٍ واطمئنان وتهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية و تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلبه.

 

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وفى هذا الإطار اشارت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية إلى قيام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالإشتراك مع متحف تل بسطا بتنظيم جولة للأطفال بمتحف تل بسطا لشرح تاريخ المقتنيات الأثريه الموجودة بمنطقة تل بسطا بالإضافة لتنظيم  ورش للأطفال المشاركون بالاحتفالية  لتعليمهم كتابه أسمائهم باللغة الهيروغليفية القديمة ( المصرية القديمة) وكيفيه صناعة الفخاريه من الطين وكذا ورشه فنيه للرسم على الوجه للاطفال،فضلاً عن شرح مبسط بالمناسبات السياحية والحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

الشرقية محافظة الشرقية محافظ الشرقية تنشيط السياحة اللغة الهيروغليفية الدكتور ممدوح غراب

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