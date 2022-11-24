بالشراكة مع أكاديمية ناصر.. الشباب والرياضة تنفذ دورات الإستراتيجية الوطنية والأمن القومي

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع أكاديمية ناصر العسكرية المرحلة الأولى من سلسلة برنامج دورات "الانتماء والمواطنة للنشء والشباب من الأبطال الرياضيين"، بهدف تعزيز الروح الوطنية والانتماء لديهم، وتوعيتهم بمختلف التحديات، ومساهمات الدولة المصرية فى تطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

تشمل المرحلة الأولى تنفيذ دورة "الإستراتيجية الوطنية والأمن القومى للأبطال الرياضيين"، باجمالي عدد ٢٤ دورة لـ١٢٠٠ فرد من اللاعبين واللاعبات بالمرحلة العمرية من ١٦ حتى ٣٠ عاماً ، ويقوم المختصون بوزارة الشباب والرياضة والأكاديمية بالتنسيق فى تنفيذ الدورات وتوقيتاتها.

تبلغ مدة الدورة الواحدة خمسة أيام، وتتناول مناقشة قضايا الوطن المختلفة، ومجهودات الدولة فى كافة القطاعات، وأهمية تمثيل الدولة المصرية فى كافة المحافل الخارجية، وذلك من خلال منهج علمى يقدمه مجموعة من الخبراء والمتخصصين بأكاديمية ناصر العسكرية.

وتتولى الإدارة العامة لإعداد الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة التنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة فى تنفيذ البرنامج، وتحديد الرياضيين الذين يشاركون فى الدورات، وذلك بإشراف رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ومساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير بتوعية النشء والشباب بجميع التحديات التى تواجه الدولة، والعمل على إعلاء قيم الولاء والانتماء لديهم من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع أكاديمية ناصر العسكرية فى تنفيذ البرامج التوعوية التثقيفية المختلفة للنشء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن البرامج الجديدة المُخصصة للأبطال الرياضيين سيكون لها بالغ الأثر فى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الرياضيين، وستحفزهم على بذل مزيد من الجهد للظهور فى أفضل صورة مُشرِفة فى مختلف المحافل، وحصد العديد من الميداليات فى قادم البطولات.