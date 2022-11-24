عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية رئيس الجمهورية .. يوم ترويحي وترفيهي لـ ذوي القدرات والهمم

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تنفيذ يوم التحدي لذوي القدرات والهمم بعدد (38) مراكز شباب علي مستوي الجمهورية، وبالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والترويحية.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتًا أن ذوي القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل على تكثيف وتفعيل الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع مراكز الشباب بالمحافظات، وذلك ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب، وذلك للعمل علي تنفيذ استراتيجية الوزارة للريادة والتميز والإرتقاء بجودة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم عبر الأنشطة والبرامج والمشروعات المتميزة بمراكز الشباب.

وتُقام أنشطة وفعاليات "يوم التحدي" عبر احتفالية علي مدار يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر القادم من الساعة 9 صباحًا وحتي الخامسة مساءً بعدد (38) مركز شباب ومركز تنمية شبابية علي مستوي محافظات الجمهورية، متضمنة الفعاليات تكريم لأمهات ذوي الهمم، توزيع الهديا علي الأطفال، ألعاب للأطفال، ومجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية.

وجاءت مراكز الشباب المقرر إقامة الفعاليات بها، مراكز شباب الصف والشيخ زايد والحي السادس والحوامدية بالجيزة، منتدي شباب أكتوبر، وبالقاهرة مراكز شباب الجزيرة، التجمع، مكرم عبيد، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، المعادي الجديدة، صقر قريش، 15 مايو، شباب المستقبل، المدينة الرياضية بالأسمرات، إمبابة، منتدي 15 مايو، الفسطاط، طرة، الوايلي، حلوان الجديدة، نور الأمل بالمقطم، ومن الأسكندرية مراكز شباب سموحة والأنفوشي والمدينة الرياضية، القناطر بالقيوبية، ومن الشرقية مراكز شباب فاقوس وههيا وديرب، كفرالزيات بالغربية، الشباب بأسنا، الميناء بالغردقة، ماقوسه بالمنيا، أبو المطامير بالبحيرة، الشيخ زايد بالإسماعيلية، أدفو وشباب أسوان بأسوان، بالإضافة إلي المدنية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة غير أخلاقية

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

نجم الزمالك يتلقى عرضًا من أحد أندية القمة بالبرتغال |خاص

ترشيحاتنا

رسميا.. روسيا تحظر الترويج للمثلية بشكل نهائي

اعتدى عليها في غرفة تبديل ملابس .. كاتبة تقاضي ترامب أمام المحكمة

سيجارة حشيش تتسبب في دهس سائق لـ10 من عائلة واحدة.. تفاصيل

قرار جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

تبدأ من 1000 جنيه.. رسوم ترخيص المحال العامة والمستندات المطلوبة بالقانون الجديد

ذكر يجلب لك مليون حسنة.. بكلمة واحدة لا تغفلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد كورونا .. اكتشاف فيروس جديد قاتل في بلدان أفريقية ودراسة تستكشف

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

فيديو

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

تفاصيل طرح 1284 وحدة في 9 محافظات تابعة للإسكان

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ