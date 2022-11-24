برعاية رئيس الجمهورية .. يوم ترويحي وترفيهي لـ ذوي القدرات والهمم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تنفيذ يوم التحدي لذوي القدرات والهمم بعدد (38) مراكز شباب علي مستوي الجمهورية، وبالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والترويحية.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتًا أن ذوي القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل على تكثيف وتفعيل الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع مراكز الشباب بالمحافظات، وذلك ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب، وذلك للعمل علي تنفيذ استراتيجية الوزارة للريادة والتميز والإرتقاء بجودة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم عبر الأنشطة والبرامج والمشروعات المتميزة بمراكز الشباب.

وتُقام أنشطة وفعاليات "يوم التحدي" عبر احتفالية علي مدار يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر القادم من الساعة 9 صباحًا وحتي الخامسة مساءً بعدد (38) مركز شباب ومركز تنمية شبابية علي مستوي محافظات الجمهورية، متضمنة الفعاليات تكريم لأمهات ذوي الهمم، توزيع الهديا علي الأطفال، ألعاب للأطفال، ومجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية.

وجاءت مراكز الشباب المقرر إقامة الفعاليات بها، مراكز شباب الصف والشيخ زايد والحي السادس والحوامدية بالجيزة، منتدي شباب أكتوبر، وبالقاهرة مراكز شباب الجزيرة، التجمع، مكرم عبيد، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، المعادي الجديدة، صقر قريش، 15 مايو، شباب المستقبل، المدينة الرياضية بالأسمرات، إمبابة، منتدي 15 مايو، الفسطاط، طرة، الوايلي، حلوان الجديدة، نور الأمل بالمقطم، ومن الأسكندرية مراكز شباب سموحة والأنفوشي والمدينة الرياضية، القناطر بالقيوبية، ومن الشرقية مراكز شباب فاقوس وههيا وديرب، كفرالزيات بالغربية، الشباب بأسنا، الميناء بالغردقة، ماقوسه بالمنيا، أبو المطامير بالبحيرة، الشيخ زايد بالإسماعيلية، أدفو وشباب أسوان بأسوان، بالإضافة إلي المدنية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.