في ندوة شباب الجمهورية الجديدة .. صبحي يحاور طلاب جامعة قناة السويس عن بناء مستقبل الوطن

د. أشرف صبحي يؤكد :

الشباب يحظى بدعم قيادة سياسية حكيمة

تؤمن بالشباب … وبكم تُصنع التنمية ... ويُبنى مستقبل الوطن



في كل زيارة لجامعة القناة نُشاهد خطى ثابتة نحو التميز والريادة والطالب فى مقدمة أولوياتها

ثقافة العمل الجماعي لابد أن تكون هى السائدة ... فالقمة تستوعب الجميع

تكريم ابنة الشهيد رائد عمرو وهيب لتميزها الرياضي مع أهدائها درع وزارة الشباب والرياضة

رئيس الجامعة يُعلن :

موافقة وزارة الشباب والرياضة على دعم الجامعة في إنشاء حمام سباحة بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس

مع أول أيام الإنتخابات الطلابية ... نُقدم لطلابنا رؤية وفكر وزارة الشباب في دعم الشباب الجامعي

الطلاب المتطوعون بجامعة القناة مثال مشرف ... وإضافة هامة في تنظيم كافة اللقاءات الطلابية



استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ،اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور وصوله إلى مقر الجامعة للمشاركة في لقاء مفتوح مع شباب جامعة القناة تحت عنوان "شباب الجمهورية الجديدة " .

بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم قدم الدكتور ناصر مندور كلمته التى رحب خلالها بوزير الشباب والرياضة؛ مُقدماً الشكر له على تبنيه رؤية هادفة نحو تطوير شباب الجامعات المصرية ، حيث أنه أول وزير شباب من خريجي كليات التربية الرياضة وأحد أساتذة جامعة حلوان المتميزين، مثمناً دوره في دعم وتطوير مراكز الشباب، وفكره الذى يجمع بين الأكاديمي والتطبيقية، مشيداً بدوره في دعم كلية التربية الرياضية بالموافقة على إنشاء حمام سباحة خاص بها .

ووجه كلمته للطلاب بضرورة التحلى بالأخلاق الحميدة موضحاً أن عامل النجاح الأساسي هو تحديد الأهداف بكل دقة حتى يتسنى مواجهة التحديات بالداخل والخارج.



وفى حواره مع الطلاب، أكد الدكتور أشرف صبحي أنه مع بداية الجمهورية الجديدة تهتم جميع المؤسسات الحكوميه بالشباب والاستثمار فيهم ،فالبناء يبدأ بهم فهم الأمل والمستقبل، مضيفاً أن الدولة تشهد الآن العديد من الإنجازات بكافة القطاعات فمشروعات المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية يفتح أمام الشباب فرص عمل متنوعة وهو ما يمثل انفتاح اقتصادي.

أشاد الوزير بالطفرة التى يشهدها قطاع التعليم وإنشاء الجامعات الأهلية التى تقدم تخصصات مختلفة لجميع الفئات، مؤكداً أن المرحلة الجامعية تعد من أفضل الأوقات في عمر الشباب ولابد أن تكون مليئة بالأنشطة لإثراء المهارات والسمات الشخصية للطالب والاهتمام بالمبادئ والقيم الأخلاقية كالاحترام والإنتماء والقدوة الحسنة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لديها عدد من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى الكشف عن المواهب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى منها مهرجان

" إبداع " لطلاب الجامعات المصرية والتى تعد أشهر المسابقات الإبداعية للشباب، بجانب إنشاء العديد من مراكز الفنون داخل الجامعات.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي تشهدها جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور ناصر مندور فبالرغم من كونها جامعة حديثة لكنها تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة وتضع الطالب في مقدمة أولوياتها .

وفي ختام الندوة تم تكريم اللاعبة ملك عمرو وهيب ابنة الشهيد الرائد عمرو وهيب والحاصلة على المركز الأول ببطولة الجمهورية للجمباز، وقدم الوزير درع وزارة الشباب والرياضة لها.

وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة قناة السويس بالتقاط الصور التذكارية مع أسرة طلاب من أجل مصر ،وفريق متطوعي جامعة قناة السويس.

حضر اللقاء الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وعميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، وسامى عبد الحليم مدير مديرة الشباب والرياضة بالاسماعيلية، وأساتذة كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية ولفيف من القيادات الرياضية .

ومن الجامعة حضر الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أشرف على تنظيم اللقاء الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.