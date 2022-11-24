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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يعلن استدعاء بعض سيارات سيات ليون وألتيا 2010 و2011 و2012

صدى البلد

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار - وكيل سيات فى مصر عن حملة استدعاء وذلك  لفحص السيارات الآتية: 

١- بعض سيارات 《 سيات اتيكا  موديل ٢٠٢٠ 》  لفحص وتغيير بدال الفرامل إذا لزم الأمر .

٢- بعض سيارات 《 سيات اتيكا موديل ٢٠١٨》  لفحص وتغيير ماسورة التكييف إذا لزم الأمر. 

٣- بعض سيارات 《 سيات ليون موديل ٢٠١٥ 》  لفحص وتغيير ترس الكامة

يأتي ذلك  في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً منا  على  أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائي.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19178》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد في أقرب مركز خدمة وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل .  

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حماية المسته الخط الساخن موديل 2010

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