تعليم الوادي الجديد يكرم الفائزين فى مسابقة أجمل فيديو لإبراز الإنجازات

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، وبحضور مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، مجموعة من الطلاب الموهوبين وإدارتهم المدرسية الفائزين بمسابقة أجمل فيديو يضم أبرز إنجازات الحكومة فى كل قطاعات التنمية، والتى جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بهدف إكساب الطلاب وإثرائهم بالمعلومات حول مدى التقدم والتطور الذى تم فى مصر خلال الفترة السابقة.

وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة جميع المكرمين من مديرى المدارس والطلاب مثمنا مجهودات مدير الشئون التنفيذية وإدارة الموهوبين فى دعم طلاب المحافظة والحرص على خلق روح المنافسة بينهم من خلال تنفيذ مجموعة من المسابقات الهادفة والتى تلقى استحسان الجميع متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.