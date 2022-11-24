شاهد .. عمرو دياب في مونديال قطر 2022| تفاصيل

حرص المطرب المصري عمرو دياب، على حضور مباراة البرازيل وصربيا المقامة حاليا على ستاد لوسيل ، ضمن لقاءات بطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيل البرازيل

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن تشكيل “ راقصو السامبا” لمواجهة صربيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو – لوكاس باكيتا – نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – ريتشارليسون.

تشكيل صربيا

أعلن دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة البرازيل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضم تشكيل صربيا كلا من:

في حراسة المرمى:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: ميلوس فيليكوفيتش - نيكولا ملينكوفيتش- بافلوفيتش.

خط الوسط: زيكوفيتش - ساسا لوكيتش - نيمانيا جوديلي - سيرجي ملينكوفيتش سافيتش - فليب ملادينوفيتش.

خط الهجوم: دوشان تاديتش - ألكسندر ميتروفيتش.