لأول مرة.. قمة عربية صينية في السعودية الشهر المقبل

أعلن القنصل الصيني العام في دبي، لي شيوي هانج، أن السعودية ستستضيف قمة عربية صينية في ديسمبر المقبل، في خضم التوترات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن.

وكان وزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في أكتوبر إن من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال القنصل الصيني في تصريحات نُشرت على موقع القنصلية "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.

وتابع "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

وتأتي هذه القمة وزيارة الرئيس الصيني بينما تشهد العلاقات السعودية الأميركية توترا إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك بلاس".

واعتبر البيت الأبيض قرار التكتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، وهو أمر رفضته السعودية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان تحدث في تصريحات بثتها قناة "الاخبارية" السعودية عن انعقاد قمة سعودية صينية، وقمة خليجية صينية، وقمة عربية صينية.