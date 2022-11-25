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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير إقتصادي: السماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات سيوفر عملة صعبة للدولة..فيديو

دكتور وليد جاب الله،
دكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي

أكد دكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي ، أن الدولة تشجع عملية استيراد السيارات لخدمة المصريين في الخارج، إضافة إلى الحصول على عملة صعبة لدعم الإقتصاد المصري.

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وقال وليد جاب الله، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن  السيارات التي ستدخل مصر سوف تساهم في زيادة المعروض، إضافة إلى إنه سيكون لها دور هام في  تخفيض الأسعار.

وتابع الخبير الإقتصادي، ان  هناك ميزات مختلفة للمصريين في الخارج، مؤكدا أن  مبادرة توريد السيارات من الخارج تخلق ميزة جديدة.

 

مليارات الجنيهات

وأشار وليد جاب الله إلى أن مصر أستوردت في عام 2021،  174 ألف سيارة، بتكلفة وصلت مليارات الجنيهات.

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