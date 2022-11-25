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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء ماليزيا الجديد: أولويتي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا الجديد: أولويتي التعامل مع ارتفاع تكاليف

قال رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثًا، أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ، وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.

 

وأدى أنور (75 عامًا) اليمين رئيسًا للوزراء، أمس الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد، إلى قائد للاحتجاجات وسجين مدان باللواط وزعيم للمعارضة.

 

وقال أنور، الذي عينه ملك ماليزيا أمس الخميس بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.

 

وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء: "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

 

ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية.

وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق، والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.

وأنهى تعيين رئيس الوزراء أزمة لم يسبق لها مثيل استمرت خمسة أيام عقب الانتخابات.

وكان خصمه، رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحديًا أنور لإثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان، لكن محيي الدين قال، اليوم الجمعة، إنه قبل تعيين أنور، وإن كتلته ستلعب دور المعارضة.

وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع، الذي جرى يوم السبت الماضي، تنافسًا بين تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق، وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ، ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.

لكن لم يفز أي من الزعيمين بالأغلبية، مما زاد من خطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقيًا، والتي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء وزراء على مدى أعوام عديدة.

ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبدالله فتيل الأزمة بتعيين أنور بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.

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