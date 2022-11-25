العراق يوجه نداء عاجلا لمواطنيه في تركيا.. ما السبب؟

أكدت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الجمعة، متابعتها أحداث الهزات الارتداديَّة التي حدثت في ولاية دوزجة التركيَّة، داعية العراقيين في تركيا إلى الالتزام بتعليمات السلامة التي تحددها السلطات.

وقالت الوزارة في بيان لها "تتابع سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة باهتمام بالغ أحداث الهزات الارتداديَّة التي حدثت في ولاية دوزجة التركيَّة، وحرصًا منا على سلامة مُواطنينا، شكلت السفارة وفدًا إلى المدينة المذكورة، لمُقابلة الجهات التركيَّة المُختصة، والاطمئنان على أوضاع العراقيين المُتواجدين فيها".

ودعت الوزارة، العراقيين هناك "إلى الالتزام بتعليمات السلامة التي تحددها السلطات التركيَّة المُختصة".