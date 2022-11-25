تماثل 3 فتيات للشفاء بعد تناولهن وجبة طعام فاسدة بسمالوط في المنيا

تماثلت 3 فتيات للشفاء بعد إصابتهن بالتسمم إثر تناولهن وجبة طعام فاسدة بسمالوط شمال المنيا وتم علاجهن بالمستشفى وتقرر خروجهن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول 3 طالبات بالمدرسة التجارية للبنات إلي المستشفي النموذجي الأولي تعاني من ضيق تنفس، والثانية والثالثة من مغص معوي وإرتفاع طفيف في درجة الحرارة.

تم إسعاف الأولي وإجراء غسيل معوي للثانية والثالثة، حتي تماثلهن جميعا للشفاء وخروجهن.

ورجحت التحريات الأولية تناولهن وجبة طعام فاسدة، محتمل أن تكون أعدت في المنزل

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لمعرفة الظروف والملابسات.