إبراهيم عيسى: بيان البرلمان الأوروبي يخدم تيار الإسلام السياسي وليس حقوق الإنسان





قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الإفراج عن سجناء الرأي أو أي قضايا ليست لها علاقة بالإرهاب وسفك الدماء لا مبرر من حبسهم أو من بقاء حبسهم أو دخولهم السجن.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الرأي ليس إرهاب، قائلا: "الإرهاب مش رأي والإرهاب مش وجهة نظر دا الإرهاب إرهاب".

وتابع، أن بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر لم يشير إلى وقائع جديدة تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، ولم يذكر وجود حوالي 146 قضية ازدراء أديان في مصر حتى فبراير 2022 ولا التأكيد على موجات التكفير والإرهاب الموجهة لأصحاب الأفكار المتشددة.

وأردف، أن بيان البرلمان الأوروبي يخدم تيار الإسلام السياسي وليس حقوق الإنسان، مؤكدًا: "نحن مع حرية التعبير وحرية الفكر مع القضايا السياسية والدينية وكل قضايا التعبير ولا نفرق ولا نوزع جهدنا ونخصصه في الدفاع على النشطاء السياسيين فقط".

