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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسبوع الفن.. مصر الجديدة تشهد أول معرض من نوعه للأعمال الفنية

معرض الفن
معرض الفن

شهدت منطقة مصر الجديدة خلال الفترة من السبت ١٩ نوفمبر إلى الجمعة ٢٥ نوفمبر فعاليات أول معرض من نوعه للاعمال الفنية برعاية جاليري آزاد  الذي يعد أحد أكبر قاعات العرض المتخصصة في الفن التشكيلي  في مصر تحت شعار “اسبوع الفن”.

وأقيم المعرض في أجواء تاريخية ساحرة بقصر غرناطة  الذي كان البارون امبان قد قام ببنائه في بدايات القرن العشرين على الطراز الأندلسي عند تأسيس منطقة هيليوبوليس، حيث تم تجديد القصر الشهير مؤخرا من قبل وزارة الثقافة بعد سنوات من الإهمال ليصبح من أروع أماكن مصر الأثرية والسياحية. 

وشارك بالمعرض نخبة من صفوة وأبرز الفنانين المصريين من بينهم الفنانة التشكيلية ماريان بشارة و الفنان القدير وجيه منير يسى و د. طاهر عبد العظيم و الفنان التشكيلي الشاب ادهم عبد المنعم و هو حفيد الفنانه القديرة ميمي جمال و زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى و ايضا  الفنانه المبدعه غادة ابو حديد ، هذا  بالإضافه الى نخبه كبيرة من الفنانين والمبدعين المميزين .

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وزارة الثقافة مصر الجديدة الفنانة التشكيلية الفن التشكيلي الاعمال الفنية الفنان الراحل حسن مصطفى

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