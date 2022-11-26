حسام الخولي عن حقوق الإنسان: أوروبا مسئولة عن الغلاء والمجاعات في العالم

علق المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلا: إنه تعجب من بعض النقاط في بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي ينتقد الدولة المصرية دون الدراية بأوضاع مصر.



أضاف "الخولي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن أزمة علاء عبد الفتاح التي تناولها بيان الاتحاد الأوروبي هي قضية جنائية وليست قضية رأي، ومن ضمن الجرائم التي قام بها علاء عبد الفتاح هي التعدي على مقدم شرطة بسلاح.



وتابع: “بالنسبة لحقوق الإنسان التي يتناولها البيان، فأوروبا مسئولة عن الغلاء في العالم بأكمله، ومسئولة عن المجاعات التي حدثت بسبب الأزمات العالمية، ويجب أن يحلوا هذه المشكلات ويتركوننا كي نعيش، وأن ينصرفوا هم لشعوبهم”.