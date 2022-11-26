عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

مراسل إسرائيلي في
مراسل إسرائيلي في قطر: احنا منبوذ

يتوقع الاحتلال الإسرائيلي أن يتقبله العالم العربي والمسلم بصدر رحب، لكن ردود أفعال العرب على محاولة تقربهم البائسة خلال كأس العالم في قطر جعلتهم يدركون مدى الغضب العربي ضد جرائمهم البشعة على أرض فلسطين.

انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تجسد رفض المواطنين العرب للإسرائيليين خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مما دفع مراسل إسرائيلي للتذمر غيظًا على شاشة التلفاز.

قام سائق سيارة أجرة قطري بطرد المراسل الصحفي الإسرائيلي دور هوفمان من وكالة أنباء (كان نيوز) من سيارته بعد أن اكتشف هويته الإسرائيلية، بحسب مزاعم المراسل على الهواء.

أوقف سائق سيارة الأجرة، الذي كان يقل الإسرائيليين في الصباح السيارة في منتصف الطريق بعد أن اكتشف هويتهم الحقيقية، وهو شيء أثار حنقه و"لم يعجبه على الإطلاق".

المراسل يتذمر على الهواء

وقال هوفمان في عرض استوديو كأس العالم التابع لـ KAN وفقًا لوكالة الجنوب الإخبارية: "لقد طردوني من المطعم وصاحب المطعم قام بسحب هاتفي وحذف جميع الصور في قطر بمجرد أن عرف أنني اسرائيلي، وسيارة الأجرة رفضت التعامل معنا #لا أستطيع أن أضع شعار على الميكروفون #إننا نعاني هنا بشدة لأن #الجميع ينبذوننا بمجرد معرفتنا".
 

قطر كأس العالم إسرائيل فلسطين بطولة كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

الروح الكروية.. مشهد لطيف بين طفلة أرجنتينية ومشجع سعودي

بدلا من المكتب.. شابة صينية تعمل في المقابر مقابل 13 ألف جنيه

متلازمة الذئب.. صبي هندي يعاني من مرض نادر وزملاؤه ينادونه بالقرد

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

سعوديون يشاهدون مباراة قطر تحت الرعد والبرق| فيديو

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

ترشيحاتنا

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 3 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طالب ينهي حياة زميله خلال مشادة قبل درس خصوصي بكفر الشيخ|ما القصة؟

حسام الخولي عن حقوق الإنسان: أوروبا مسئولة عن الغلاء والمجاعات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ