بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

يتوقع الاحتلال الإسرائيلي أن يتقبله العالم العربي والمسلم بصدر رحب، لكن ردود أفعال العرب على محاولة تقربهم البائسة خلال كأس العالم في قطر جعلتهم يدركون مدى الغضب العربي ضد جرائمهم البشعة على أرض فلسطين.

انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تجسد رفض المواطنين العرب للإسرائيليين خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مما دفع مراسل إسرائيلي للتذمر غيظًا على شاشة التلفاز.

قام سائق سيارة أجرة قطري بطرد المراسل الصحفي الإسرائيلي دور هوفمان من وكالة أنباء (كان نيوز) من سيارته بعد أن اكتشف هويته الإسرائيلية، بحسب مزاعم المراسل على الهواء.

أوقف سائق سيارة الأجرة، الذي كان يقل الإسرائيليين في الصباح السيارة في منتصف الطريق بعد أن اكتشف هويتهم الحقيقية، وهو شيء أثار حنقه و"لم يعجبه على الإطلاق".

المراسل يتذمر على الهواء

وقال هوفمان في عرض استوديو كأس العالم التابع لـ KAN وفقًا لوكالة الجنوب الإخبارية: "لقد طردوني من المطعم وصاحب المطعم قام بسحب هاتفي وحذف جميع الصور في قطر بمجرد أن عرف أنني اسرائيلي، وسيارة الأجرة رفضت التعامل معنا #لا أستطيع أن أضع شعار على الميكروفون #إننا نعاني هنا بشدة لأن #الجميع ينبذوننا بمجرد معرفتنا".

