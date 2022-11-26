ميغركوش الثبات الانفعالى.. إنجي المقدم تروي كواليس ظهورها على الريد كاربت

شاركت الفنانة إنجي المقدم ، جمهورها بـ إطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت علي الصورة قائلة : قبل الريد كاربت ،مايغركوش الثبات الانفعالى اللى ظاهر فى الصور ده .. الصور دى اتلقطت فى اللحظات الأخيرة و بمنتهى السرعة .. و الواحد كان على آخرة .. متسربع و متأخر و متوتر و تعبان و جعان (علشان الفستان يقفل) و بقاله ساعات قاعد بيجهز .. بس على مين احنا بقينا محترفين !!

وانتهت الفنانة إنجي المقدم من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “كاملة” ، والذى تخوض من خلاله أولى بطولاته فى عالم السينما.

ختان الإناث

الفيلم يناقش قضية ختان الإناث ، ومن المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات قبل طرحه فى السينمات والمنصات الإلكترونية.

فيلم كاملة من بطولة إنجي المقدم ولطفي لبيب وسلوي عثمان