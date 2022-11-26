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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميغركوش الثبات الانفعالى.. إنجي المقدم تروي كواليس ظهورها على الريد كاربت

صدى البلد

شاركت الفنانة إنجي المقدم ، جمهورها بـ إطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت علي الصورة قائلة : قبل الريد كاربت ،مايغركوش الثبات الانفعالى اللى ظاهر فى الصور ده .. الصور دى اتلقطت فى اللحظات الأخيرة و بمنتهى السرعة .. و الواحد كان على آخرة .. متسربع و متأخر و متوتر و تعبان و جعان (علشان الفستان يقفل) و بقاله ساعات قاعد بيجهز .. بس على مين احنا بقينا محترفين !!

إنجي المقدم تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

جريئة وملفتة.. إنجي المقدم تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

وانتهت الفنانة إنجي المقدم من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “كاملة” ، والذى تخوض من خلاله أولى بطولاته فى عالم السينما.

ختان الإناث

الفيلم يناقش قضية ختان الإناث ، ومن المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات قبل طرحه فى السينمات والمنصات الإلكترونية.

فيلم كاملة من بطولة إنجي المقدم ولطفي لبيب وسلوي عثمان

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