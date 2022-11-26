تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في دبي| شاهد

حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.



ظهرت ميريام فارس في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت قصير للغاية يصل أعلىى الركبة وذا اكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الموف المطرز بالكامل.



وانتعلت ميريام فارس بوت طويل للغاية من نفس وقماشة الفستان، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها البني الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



علق إيلي حنا، أول ناقد موضة في العالم العربي، على فستان ميريام فارس في دبي قائلا:" الفستان مع البوت حلو و اللوك استعراضي بإمتياز و اللون حلو، بس فيه مشكلة بالاطلالة و هي طول الفستان مع طول البوت."



كتب إيلي حنا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي :" يعني امرأة petite مثل ميريام و مش طويلة، لما تلبس فستان قصير مع بوت طويل لفوق الركبة ف رح يقصروها و مش رح يناسبوها...و بشكل عام هذا الأستايل ما بيناسبوا البنات القصيرات...يعني اطلالة جيدة لكن مش مناسبتها."

