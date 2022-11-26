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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاتها.. قصة رفض والد صباح لـ أنور وجدى ووصية الشحرورة الأخيرة

صباح
صباح

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة صباح أيقونة الغناء، والتي تربعت على عرش النجومية سواء في الغناء أو التمثيل لفترة طويلة حتى رحيلها حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية. 

صباح تعد إحدى النجمات اللاتي يمتلكن صوتها قويا حيث قدمت عديد من الاغانى التى يرتبط بها المشاهد العربى ومحفورة فى وجدانه ولعل من أبرز هذه الأغانى أغنية “يا هويدا هويدلك” و“زي العسل” و“أمورتي الحلوة” و“عاشقة ومسكينة” و“يانا يانا” و“ساعات ساعات” و“علي يا علي”. 

صباح

مشوار صباح الفنى 

كما ان صباح استطاعت أن تقدم عديد من الاغانى ضمن عدد كبير من الأفلام التى شاركت فيها منها فيلم “هذا جناه أبي” والذي تم عرضه في عام 1945 وهو اول أعمالها السينمائية، ثم توالت أعمالها الفنية ما بين التمثيل والغناء، قدمت فيلم “القلب له واحد” مع أنور وجدي في عام 1945، ومن أبرز أعمالها الفنية هو فيلم “لحن حبي” والذي تم عرضه في عام 1953 وشاركت فيه مع فريد الأطرش، كذلك تألقت مع أحمد مظهر في فيلم “الأيدي الناعمة” والذي تم عرضه في عام 1963، كما شاركت العندليب في فيلم “شارع الحب” في عام 1958، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “أيام اللولو” والذي تم عرضه في عام 1986، كما أنها قدمت العديد من الأغاني الجميلة من أهمها أغنية “الدوامة”، “يانا يانا”، “أمورتي الحلوة” وغيرها، ففي رصيد أعمالها أكثر من 50 فيلم سينمائي، أكثر من 3000 أغنية. 

صباح

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صباح كان لها قصة حب مع الفنان الراحل انور وجدى إلا أنها لم تكلل بالزواج بسبب رفض والدها له حيث ارتبطت صباح بالفنان أنور وجدي عندما شاركت معه في فيلم “القلب له واحد” في بداية مسيرتها الفنية، وذلك في عام 1945، وقد تقدم بالفعل لخطبتها من والدها لكنه طلب منه مهر 25 ألف جنيه، وقد أكدت صباح في أحد اللقاءات أن والدها قد وضع هذا المبلغ الضخم لأنه رأى أنه تعويض عما أنفقه عليها خلال سنوات حياتها، لكن أنور وجدي رفض ذلك لأنه لم يكن يمتلك هذا المبلغ. 

صباح

وصية صباح الأخيرة قبل وفاتها 

ومن المعروف على صباح أنها كانت جريئة فى مشوارها الفنى وتصريحاتها أيضا حتى أنها قررت ان توصى ابنة شقيقتها كلودا والتى كشفت عنها بدورها بعد رحيل الشحرورة حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :" الصبوحة بتوعدكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا علي، وهيدي وصيتي إليكن، قالتلي قوليلن يحطوا دبكة ويرقصوا، بدي إياه يوم فرح مش يوم حزن، بدي ياهن دائما فرحانين بوجودي وبرحيلي مثل ما كنت دايما فرحن وقالتلي قلكن إنها بتحبكم كتير وإنو ضلوا تذكروها وحبوها دايما".

صباح 
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