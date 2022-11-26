وقع عليها قالب طوب .. تشييع جثمان ربة منزل لقيت مصرعها فى مشاجرة بالقليوبية..صور

شيع المئات من أهالي منطقة أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية جثمان الحاجة فاطمة والتي لقيت مصرعها إثر سقوط "قالب طوب" من الطابق الثالث على رأسها خلال عتابها لأحد الأشخاص على قيام أحد الأطفال بضرب حفيدها وسط حالة كبيرة من الحزن وانهيار أسرتها على رحيلها بهذا الشكل.



وكانت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية قد أمرت بحبس ممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة سيدة خلال عتاب الأخيرة له على قيام أحد الأطفال بضرب حفيدها بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد لقيت ربة منزل مصرعها فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي وتم وضعها داخل المشرحة لحين تقرير الطب الشرعي وتصريح النيابة العامة بالدفن والتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر العقيد أحمد سعفان يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "فاطمة أ ع" ربة منزل 57 سنة، بائعة خبز، مصابة ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام المجنى عليها بائعة خبز بالعتاب على جيرانها بسبب قيامهم أحد الشباب والأطفال بضرب حفيدها حدثت مشادة وتم قذفها وسقوط قالب طوب من الطابق الثالث بالمنزل على رأسها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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